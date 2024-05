Calcio storico, al via con semifinale Verdi-Azzurri

Grande attesa per il torneo del Calcio Storico Fiorentino che in piazza Santa Croce l'1 giugno disputerà la prima semifinale tra i Verdi di San Giovanni contro gli Azzurri di Santa Croce. Poi, il giorno successivo l'altra semifinale tra i Rossi di Santa Maria Novella e i Bianchi di Santo Spirito. La finale è in programma il 15 giugno.

Tutte le partite avranno inizio alle ore 18. Come Magnifici Messeri, è stato spiegato durante la presentazione, verranno omaggiati calcianti del passato. Per la semifinale dell'1 giugno Gabriele Ceccherelli detto Zena e Gianluca Lapi; per il 2 giugno Alessandro Franceschi detto Ciara e Maurizio Barni. Anche quest'anno ci sarà la diretta televisiva. Le immagini saranno curate dalla società ShowLab che ha vinto un bando del Comune di Firenze. Le partite verranno trasmesse in diretta, per tutta la Toscana, su Toscana Tv, canale 11 (a partire dalle ore 16 l'emittente trasmetterà integralmente anche il corteggio storico oltre alle gare), e su Firenze Tv, canale 80. Diretta, in tutta Italia, su Dazn.

In occasione delle partite il prefetto Francesca Ferrandino ha adottato un provvedimento di divieto di vendita per asporto, somministrazione o detenzione di bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro e/o lattine, nonché di spray urticanti e artifici pirotecnici. Il divieto interessa l'intera area transennata che interessa varie vie vicine a piazza Santa Croce.





