Rogo boschi non lontano centrale elettrica nel Grossetano

(ANSA) - MONTEROTONDO MARITTIMO, 30 AGO - Incendio boschivo a circa un chilometro di distanza dalla centrale elettrica di Monterotondo Marittimo in provincia di Grosseto questo pomeriggio.

Sul posto intervenuti due elicotteri inviati dalla sala operativa regionale. A terra in azione gli operai forestali dell'Unione dei comuni Colline Metallifere. Sono in arrivo squadre di volontari antincendi. I vigili del fuoco hanno operato a supporto, rifornendo di acque i mezzi che stanno contrastando l'incendio. Al momento, fanno sapere dalla Sala operativa, non risultano abitazioni minacciate dalle fiamme. (ANSA).