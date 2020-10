Turismo: 'Lauretana in cammino' da Siena a Cortona fino 9/10

(ANSA) - SIENA, 07 OTT - Da Siena a Cortona (Arezzo) percorrendo l'antica via Lauretana attraverso i suggestivi paesaggi delle Crete Senesi e della Valdichiana. E' 'Lauretana in Cammino', l'iniziativa in programma da oggi e fino al 9 ottobre per la promozione del turismo lento lungo l'antico tracciato dei pellegrini. Protagonisti 10 esperti di comunicazione e giornalisti di settore che trascorreranno 3 giorni alla scoperta delle peculiarità storiche, artistiche ed enogastronomiche di quest'angolo di Toscana. L'educational ha preso il via dalla città del Palio con una conferenza stampa e terminerà a Cortona con un incontro ufficiale conclusivo con l'obiettivo di dare l'avvio ad una stretta collaborazione tra amministrazioni comunali dal punto di vista della valorizzazione del percorso. L'evento è infatti organizzato dai Comuni della Lauretana Senese Aretina: Siena (capofila), Asciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano e Cortona.

"L'attenzione, per questa nuova edizione è focalizzata anche sulla parte ciclabile del percorso, che sarà promosso entro l'anno attraverso tutta una serie di prodotti editoriali, realizzati sempre con il contributo regionale, nonché sulla intermodalità treno e bici, facilitata dalla agevole sovrapposizione di questo tratto di cammino con la linea ferroviaria Siena-Chiusi" ha detto Alberto Tirelli, assessore al turismo del Comune di Siena. "Questo progetto è perfettamente in coerenza con l'attenzione che noi abbiamo nei confronti della sostenibilità e dei percorsi slow" ha spiegato Francesco Tapinassi, dirigente del settore Turismo, commercio e servizi della Regione Toscana sottolineando come "il nostro sostegno in tema di cammini è una sorta di unicum a livello nazionale; siamo, infatti, tra i primi in Italia ad aver messo a punto un percorso di promozione non solo cartacea ma anche digitale".

L'organizzazione tecnica dell'iniziativa è curata dall'associazione Strada del vino Nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana Senese ed è realizzata con il contributo economico della Regione Toscana e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. (ANSA).