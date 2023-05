Possibile in serata l'incontro tra Zelensky e inviato Cina

"È possibile un incontro nel pomeriggio" tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'inviato cinese Li Hui: lo ha dichiarato un alto funzionario ucraino a condizione di anonimato.

Lo scambio sarebbe il primo tra Zelensky, che sta incoraggiando Pechino a fare pressione su Vladimir Putin, e l'alto funzionario cinese dall'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio 2022. Secondo Pechino,Li Hui,rappresentante speciale per gli affari eurasiatici ed ex ambasciatore cinese a Mosca, dovrebbe discutere della "soluzione politica" del conflitto ucraino durante un tour europeo che lo porterà anche in Polonia, Francia, Germania e Russia.