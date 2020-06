La fashion week di Parigi si terrà dal 28/9 al 6/10

(ANSA) - PARIGI, 24 GIU - La settimana della moda parigina consacrata alle collezioni donna si terrà dal 28 settembre al 6 ottobre, in una forma conforme alle raccomandazioni ufficiali contro il coronavirus: è quanto annunciato dalla Federation de la Haute Couture et de la Mode.

La Fashion week uomo come anche l'Alta moda si terranno invece a luglio, esclusivamente on-line. Entrambi gli eventi verranno trasmessi su apposite piattaforme internet in sostituzione delle sfilate del prêt-à-porter (inizialmente previste dal 23 al 28 giugno) e dell'alta moda (inizialmente prevista dal 5 al 9 luglio). Entrambe sono state annullate a causa del coronavirus. (ANSA).