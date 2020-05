Francia, stato d'emergenza fino al 10/7

(ANSA) - PARIGI, 9 MAG - Il Parlamento francese ha adottato definitivamente questa sera il testo di legge che proroga lo stato d'emergenza sanitaria fino al 10 luglio nel Paese, per contrastare l'epidemia di coronavirus. A concludere la procedura, un ultimo voto dell'Assemblée Nationale. Il Senato, a maggioranza di destra, aveva dato la sua approvazione poco prima, dopo un compromesso in commissione fra deputati e senatori sul testo del governo.

Il presidente, Emmanuel Macron, ha già annunciato che ricorrerà al Consiglio costituzionale per un controllo della legge, mentre le opposizioni si dicono preoccupate per le restrizioni delle libertà pubbliche.