Apple annuncia un nuovo accordo multimiliardario e su più anni con Broadcom per componenti made in Usa. Broadcom svilupperà, fra l'altro, componenti per radio frequenze 5G ma anche per la connettività wireless. L'accordo rientra nell'impegno preso da Apple nel 2021 per investire 430 miliardi di dollari nell'economia americana in cinque anni.