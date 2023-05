Un week end per conoscere le st orie di app 100% italiane e di chi le ha create. Sono gli appuntamenti previsti per 'Apps for the future' che si terranno dal 26 al 28 maggio all'Apple Store di Roma.

Apple Developer Academy. Sabato 27 maggio riflettori puntati su app come Splice di Bending Spoons e Jelly Juice della romana redBit Games. Il weekend prosegue domenica mattina con la storia al femminile, e sessioni parallele dedicate ai più piccoli, di Marshmellow Games, per concludersi, nel pomeriggio, con il racconto legato a 4books, Buddyfit e Serenis, per un approfondimento sul mondo delle app a tema salute e benessere. Una tre giorni aperta a tutti. Si parte venerdì 26 maggio con un incontro che mette al centro l'esperienza degli ex studenti della