Attacco hacker in Italia, pm Roma apre indagine

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'attacco hacker ad una serie di siti di aziende e istituzioni italiane e rivendicato da un collettivo filorusso NoName057. Gli specialisti della polizia Postale del Cnaipic hanno trasmesso a piazzale Clodio una prima informativa. Il procedimento, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, è stata rubricato per il reato di accesso abusivo a sistema informatico. L'attacco, di tipo Ddos, è partito nella giornata di martedì in occasione della visita della premier Giorgia Meloni a Kiev.