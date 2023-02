Cresce mercato cybersicurezza, ma Italia lontana da Paesi G7

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Aumentano gli attacchi informatici in Italia. Una impresa italiana su sette ha avuto danni tangibili come interruzioni del servizio, ritardi nell'operatività dei processi o danni reputazionali e il 67% ha rilevato un aumento di tentativi di attacco. Mentre il 61% ha aumentato il budget per la sicurezza informatica con il rapporto tra spesa in cybersecurity e Pil in Italia che si attesta allo 0,10%, in lieve crescita rispetto allo 0,08% dell'anno precedente. Si tratta, però, di un risultato che colloca il nostro paese all'ultimo posto tra quelli del G7. Sono alcuni dati contenuti nella ricerca dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano, presentata al convegno 'Cybersecurity: verso un fronte comune'.

Secondo l'analisi cresce il mercato della cybersecurity in Italia e raggiunge 1,86 miliardi di euro segnando un +18% sull'anno. Il 92% delle aziende riscontra impatti, positivi o negativi, direttamente riconducibili al contesto geopolitico.

Ben il 61% delle organizzazioni sopra i 250 addetti ha deciso di aumentare il budget per le attività di sicurezza informatica negli ultimi 12 mesi. Ma il rapporto tra spesa in cybersecurity e Pil in Italia, benchè cresca sull'anno, colloca il nostro paese all'ultimo posto tra quelli del G7. La classifica è guidata da Stati Uniti e Regno Unito, con un rapporto dello 0,31%. Per Francia e Germania il rapporto è, rispettivamente, lo 0,19% e lo 0,18%. Solo nel 32% delle aziende italiane, infine, vengono applicate metodologie di quantificazione finanziaria del rischio.

Per Gabriele Faggioli, Responsabile Scientifico dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection, c'è stata "una spinta propulsiva del Pnrr e della nuova Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che ha un ruolo fondamentale di indirizzo per un fronte comune per le sfide che abbiamo di fronte". "Oggi la sfida è definire una strategia strutturata di lungo periodo, per creare un fronte comune contro le minacce", aggiunge Alessandro Piva, Direttore dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection. (ANSA).