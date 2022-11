Nuova provocazione di Elon Musk, potrei creare il mio smartphone

(ANSA) - WASHINGTON, 25 NOV - Dopo le auto elettriche, lo spazio e i social media Elon Musk potrebbe avviarsi alla conquista di un altro territorio: quello degli smartphone.

Rispondendo ad una famosissima podcaster americana, Liz Wheeler, che sosteneva che se "Apple e Android decidessero di togliere Twitter dai loro app, Musk sarebbe costretto a inventare un suo smartphone", il nuovo proprietario del social media ha scritto: "Mi auguro che non si debba arrivare a questo, ma se non avessi altra scelta, sì, creerei un telefono alternativo". D'altra parte, sottolinea Wheeler nel suo post, "quest'uomo costruisce razzi per andare su Marte, cosa vuoi che sia per lui uno stupido smartphone". E aggiunge che "metà degli americani sarebbero felici di mollare quegli spioni di Apple e Android". (ANSA).