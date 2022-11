Twitter: Musk, ho pagato gli 8 dollari per la spunta blu

Il nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk, ha scritto sul social media che anche lui ha pagato 8 dollari per avere la famosa spunta blu, quella che certifica che un account è verificato. La nuova regola imposta dal miliardario dopo l'acquisto del social media, il nuovo sistema di spunte (blu, oro e grigio) sarà lanciato il 2 dicembre. "A proposito, pagherò gli 8 dollari", ha scritto il patron di Tesla in un post. L'uomo più ricco del mondo, travolto dalle polemiche per la sua gestione di Twitter, ha anche esortato gli utenti a discutere "civilmente" di politica sul social media. "Solo due righe per incoraggiare le persone che hanno diverse opinioni politiche ad avere un dibattito civile su Twitter", ha scritto il nuovo ad sottolineando che "nel peggiore dei casi, l'altra parte avrà una comprensione migliore delle vostre opinioni".

Neo giorni scorsi Musk ha paventato la possibilità di avventurarsi su un altro territorio, quello della creazione di uno smartphone. Rispondendo ad una nota podcaster americana, Liz Wheeler, che sosteneva che se "Apple e Android decidessero di togliere Twitter dai loro app, Musk sarebbe costretto a inventare un suo smartphone", il nuovo proprietario del social media ha scritto: "Mi auguro che non si debba arrivare a questo, ma se non avessi altra scelta, si' , creerei un telefono alternativo". (ANSA).