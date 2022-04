Microsoft ferma attacchi a Ucraina da hacker legati a Russia

Microsoft ha interrotto alcuni cyberattacchi di un gruppo hacker legato all'intelligence russa che voleva infiltrarsi nei media ucraini. Lo riferisce Microsoft che, dopo aver ottenuto un ordine della giustizia, ha assunto il controllo di sette domini internet che il gruppo Strontium stava usando per i cyberattacchi. Il gruppo di hacker, conosciuto per aver tentato di infiltrarsi nel Democratic National Committee nel 2016, stava anche puntando a "istituzioni e think tank di politica estera negli Stati Uniti e in Europa", mette in evidenza Microsoft.