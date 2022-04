Usa smantella rete hacker controllata da intelligence russa

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Gli Stati Uniti hanno smantellato una 'rete bot' controllata dall'intelligence militare russa. Lo ha annunciatoil ministro della giustizia americano Merrick Garland.

Il cosiddetto 'botnet Una botnet è una rete di computer utilizzati per effettuare attacchi informatici. "Il governo russo ha recentemente utilizzato infrastrutture simili per attaccare obiettivi ucraini", ha detto il procuratore generale.

"Fortunatamente, siamo stati in grado di bloccare la rete prima che potesse essere utilizzata di nuovo grazie alla collaborazione con i nostri partner internazionale. Garland ieri ha annunciato che gli Usa hanno incriminato l'oligarca russo Konstantin Malofeyev per il suo tentativo di violare le sanzioni russe inflittegli per aver finanziato il separatismo in Crimea e aver sostenuto le due repubbliche secessioniste filorusse del Donbass usando complici allo scopo di acquisire e gestire surrettiziamente media in Europa. Mentre un tribunale di New York ha aperto un provvedimento contro l'americano John Hanick, 71 anni, per accusato di violazione delle sanzioni e false dichiarazioni per aver collaborato diversi anni con Malofeyev.

