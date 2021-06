Microsoft: l'ad Nadella presidente consiglio amministrazione

L'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione della società. Nadella, che è alla guida del colosso di Redmond da sette anni, prende il posto di John Thompson. "In questo ruolo Nadella fisserà l'agenda per il consiglio di amministrazione, facendo leva sulla sua profonda conoscenza delle attività della società per aumentare le opportunità strategiche e identificare i rischi", afferma Microsoft.