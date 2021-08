WhatsApp, la chat si può trasferire da iPhone ad Android

Arriva su WhatsApp il trasferimento della chat da iPhone ad Android, in futuro sarà possibile anche viceversa. Per il momento la novità è compatibile solo con i telefoni freschi di presentazione Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, nel corso delle prossime settimane arriverà su altri smartphone Samsung con Android 10 e più recenti; in un secondo momento non meglio specificato sarà reso disponibile a smartphone di altre marche e arriverà anche il trasferimento nell'altro verso. Per fare il trasferimento serve un cavetto da Lightning a USB-C, i due telefoni devono essere fisicamente collegati l'uno all'altro.