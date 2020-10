Arriva lo shopping anche sulla tv di Instagram

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Arriva lo shopping sulla Igtv, l'app di Instagram che consente di trasmettere video anche di 60 minuti. La società, che proprio oggi compie 10 anni, annuncia la disponibilità globale nei prossimi giorni della funzione, mentre nei prossimi mesi verrà avviato un test anche su Reels, la nuova modalità che consente di fare video brevi in scia di TikTok.

"Così semplifichiamo l'acquisto, rendendolo disponibile anche direttamente dai video. Allo stesso modo, aiutiamo chi vende a condividere la propria storia, a raggiungere i clienti più facilmente e a far crescere la propria attività", spiega Justin Osofsky, chief operating officer di Instagram. Gli acquisti si concluderanno poi sul sito ufficiale del venditore.

Non è la prima mossa che la società di proprietà di Mark Zuckerberg mette in campo per far crescere l'e-commerce. A giugno scorso, il social ha allentato le regole che per ora consentono solo ad alcuni marchi e attività approvati di usare il 'tag' Shopping nei post per vendere prodotti. E Dal 9 luglio sono entrati in vigore i nuovi requisiti che estendono l'accesso allo strumento Shopping a diverse tipologie di aziende, "compresi i creator che desiderano mettersi in contatto con gli acquirenti e vendere i propri prodotti su Instagram". (ANSA).