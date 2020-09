Facebook, Accounts Center per gestire Instagram e Messenger

Facebook fa un nuovo passo verso l'integrazione delle app del suo ecosistema. Il social ha annunciato la sperimentazione di Accounts Center, una funzione delle impostazioni che si trova su Facebook, Instagram e Messenger e che consente all'utente di gestire gli account da un unico luogo.

La novità, una volta resa disponibile, permetterà ad esempio di pubblicare una storia su Facebook e Instagram contemporaneamente, o di fare il log in su Instagram usando l'account di Facebook. Entro la fine dell'anno - spiega la società in una nota - negli Usa si potrà anche usare Facebook Pay per fare pagamenti e donazioni sia su Facebook che su Instagram.