Microsoft Teams, la chat si espande a 250 utenti

Microsoft insegue i rivali nel settore delle applicazioni per videoconferenze, che vive il suo periodo d'oro per via dello smart working e della didattica a distanza. La compagnia di Redmond ha fatto sapere di essere prossima ad alzare - da 100 a 250 - il numero massimo di partecipanti alle chat di gruppo nella sua app Teams.

"A volte è necessario avviare una chat per un grande progetto con un gruppo numeroso, o organizzare una discussione ad hoc con il personale durante un evento". Per questo, ha spiegato Microsoft, "le chat di gruppo saranno in grado di ospitare fino a 250 utenti".

La novità, attesa nel corso di questo mese, rende Microsoft Teams più competitiva con rivali come Google Meet, che ha temporaneamente alzato a 250, per tutti gli utenti, il numero massimo di partecipanti, e Zoom, su cui le videochiamate arrivano anche a mille utenti nella versione a pagamento per aziende.

Microsoft Teams conta 75 milioni di utenti giornalieri, ha reso noto la compagnia la settimana scorsa. A confronto Google Meet ha 100 milioni di utenti quotidiani e Zoom ne conta 300 milioni, secondo quanto riferito recentemente dalle due società.