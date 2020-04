Google Meet ha 3 mln nuovi utenti al giorno

Spinta dalla quarantena, la app per videoconferenze Google Meet cresce ancora: registra circa 3 milioni di nuovi utenti al giorno, mentre sono 100 milioni le persone che quotidianamente partecipano a una videochat, prendendo parte a riunioni della durata complessiva di 3 miliardi di minuti al dì. Lo ha scritto il Ceo Sundar Pichai in un post successivo alla presentazione dei risultati finanziari, in cui ha evidenziato che l'uso della chat è aumentato di 30 volte dagli inizi di gennaio a oggi. Lo stesso Pichai il 9 aprile scorso aveva dichiarato che i nuovi utenti giornalieri erano 2 milioni.

Tra gli altri strumenti che hanno registrato un incremento in seguito all'epidemia di Covid-19 c'è Google Classroom: studenti e docenti che usano la piattaforma sono 100 milioni, il doppio rispetto agli inizi di marzo. E ancora, il numero di app scaricate dal negozio per dispositivi Android è aumentato del 30%.

Google ha annunciato che nelle prossime settimane, e fino al 30 settembre, Meet sarà gratis per tutti. Con l'aggiornamento - si legge in una nota - si potranno organizzare riunioni fino a un massimo di 250 partecipanti (250 per chi è già cliente G Suite, 100 per gli utenti singoli) per una durata illimitata, mentre dopo il 30 settembre il limite sarà di 60 minuti e 100 partecipanti per tutti.