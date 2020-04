L'cosistema Facebook ha 3 miliardi di utenti

L'ecosistema Facebook - che oltre al social network include Instagram, Messenger e WhatsApp - ha superato i 3 miliardi di utenti mensili, e ogni giorno 2,3 miliardi di persone usano almeno una di queste piattaforme. Lo ha scritto Zuckerberg in un post successivo alla presentazione dei risultati trimestrali. Gli utenti mensili del solo Facebook sono 2,6 miliardi.

In merito al coronavirus, Zuckerberg ha evidenziato l'incremento dell'uso delle applicazioni generato dalla quarantena. Nei paesi più colpiti dal Covid-19 il volume dei messaggi inviati è cresciuto di oltre il 50%, e le chiamate vocali e video sono più che raddoppiate su Messenger e WhatsApp.

In Italia il tempo trascorso sulle app è aumentato del 70%, le visualizzazioni delle dirette su Instagram e Facebook sono raddoppiate in una settimana, e il tempo trascorso in videochiamate di gruppo è cresciuto di oltre il 1.000% nel mese di marzo.

Sul fronte della lotta alla disinformazione, oltre alla rimozione delle fake news pericolose, 4mila notizie sul Covid sono state etichettate come false, con il risultato che 40 milioni di etichette sono state viste dagli utenti.