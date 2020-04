TikTok supera i 2 miliardi di download

L'applicazione TikTok ha superato i 2 miliardi di download su scala globale, dai negozi App Store per iPhone e Google Play per dispositivi Android. A dirlo sono gli analisti di Sensor Tower. La app aveva superato gli 1,5 miliardi di download cinque mesi fa.

Nel primo trimestre di quest'anno TikTok ha riportato oltre 315 milioni di download dai due negozi. Si tratta del numero più alto mai fatto registrare da un'applicazione in un trimestre, evidenziano gli analisti, che attribuiscono il record all'epidemia di coronavirus e alle misure di isolamento sociale.

L'India è il primo Paese per TikTok, con 611 milioni di download. Il secondo è la Cina, dove la app si chiama Douyin, con 196,6 milioni di installazioni. Il dato, tuttavia, appare molto sottostimanto perché non include i download effettuati da negozi per Android diversi dal Google Play, che in Cina non è disponibile. Negli Usa, terzo Paese, l'applicazione è stata scaricata 165 milioni di volte.