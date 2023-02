Stanzione, minori consapevoli contro lusinghe Tiktok

"Il minore capace di discernimento nel rapporto con la realtà digitale deve manifestare un consenso maturo, libero, consapevole, in modo tale da evitare le lusinghe di Tiktok o la sconcertante esperienza di replica. Il web deve diventare meno pericoloso e non può restare uno spazio, anomico, senza regolamentazione: è quindi necessario che si avvii una adeguata pedagogia digitale, una paideia della formazione integrale digitale: solo questo è il preludio di una piena soggettività digitale anche del minore, maturo nel giudizio, del minore capace di discernimento". Così Pasquale Stanzione, presidente dell'Autorità del Garante della Privacy.

"L'affermazione dei diritti dei minori è stato un percorso lungo e non lineare: il passaggio dall'adultocentrismo al paidocentrismo è contrassegnato da un punto, quello del superiore interesse del minore", che viene affermato in una serie di convenzioni, ha ricordato il Presidente dell' Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, intervenendo al convegno 'Verso un'agenda digitale per l'infanzia e l'adolescenza' che si sta svolgendo a Roma nell'Aula dei Gruppi Parlamentari organizzato da Telefono Azzurro per celebrare il Safer Internet Day, la Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete.

Per attuare questi principi, ha tuttavia messo in guardia Stanzione, "non si può parlare di minori in modo astratto ma facendo riferimento alle sue esigenze, alla capacità di discernimento, in modo di avviarlo verso scelte consapevoli. In tale contesto- ha sottolineato - è stata significativa la legge sul cyberbullismo, poi estesa al revenge porn".