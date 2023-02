Internet sicuro, vademecum di Apple per uso corretto minori

In occasione del Safer Internet Day, che si svolge ogni anno il 7 febbraio, Apple ha rilasciato una serie di consigli per garantire ai consumatori, e soprattutto ai più piccoli, di navigare in sicurezza con i suoi prodotti. Per l'occasione, l'azienda lancia una serie di incontri gratuiti nei propri Apple Store dedicati anche a insegnanti e alunni. Parlando di iPhone, la configurazione dell'account dei più piccoli, migliorata in iOS 16, consente ai genitori o ai tutori di impostare un account con i giusti controlli parentali fin dall'inizio, compresi suggerimenti facili da usare e adatti all'età per le restrizioni sui media a cui hanno accesso.

La lista di controllo della famiglia fornisce consigli e suggerimenti utili, come l'aggiornamento delle impostazioni del bambino con l'avanzare dell'età o l'attivazione della condivisione della posizione. Con "Restrizioni contenuti e privacy" in Tempo di Utilizzo, i controlli parentali su iPhone, iPad e iPod touch possono bloccare o limitare determinate app e funzioni sul dispositivo del bambino, limitando le impostazioni del dispositivo per contenuti espliciti, acquisti, download e privacy.

Con "Tempo di Utilizzo", i genitori e i tutori possono ricevere rapporti settimanali o vedere nello specifico l'utilizzo di app, le notifiche e quante volte è stato acceso il dispositivo e limitare il tempo trascorso su specifiche app e siti web. "Pausa di Utilizzo" consente invece di scegliere un orario specifico in cui le app e le notifiche vengono bloccate, mentre la funzione "limiti di comunicazione" permette di decidere con chi i loro figli possono comunicare. Inoltre, grazie alla funzione "Communication Safety", l'app Messaggi fornisce risorse utili ai bambini che ricevono o tentano di inviare foto che potrebbero contenere nudità. Pratiche raccontate in oltre 100 Apple Store in tutta Europa, Italia compresa, durante la sessione dedicata "L'abc: bambini e dispositivi".