Twitter: espande funzione 'fact checking' a tutti gli utenti

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Twitter ha sempre più i riflettori puntati. dopo l'acquisto da parte di Elon Musk, al controllo dei contenuti, e cerca di rassicurare utenti e investitori con alcune nuove iniziative. Nelle ultime ore, infatti, ha annunciato l'espansione delle Community Notes, lanciate nel 2021 con il nome di Birdwatch sotto la gestione del precedente Ceo Jack Dorsey per un ristretto gruppo di utenti, e che ora sono disponibili in tutto il mondo.

E' una funzione che secondo la piattaforma ha l'obiettivo di migliorare la qualità delle informazioni, e permette ai singoli utenti di contribuire al "fact checking" dei tweet aggiungendo contesto. Per partecipare è necessaria la registrazione rispettando determinati requisiti, come non aver mai violato le regole della piattaforma. Sono "uno strumento di collaborazione che permette agli utenti di consultare informazioni più accurate", dice la società. In una sezione dedicata del social network ci sono le note che possono essere valutate o suggerite da ogni utente con un sistema partecipativo, resta sempre il dubbio su come la piattaforma riuscirà a controllare eventuali idee partigiane o dannose.

Secondo il Washington Post, infatti, Elon Musk ha smantellato il comitato per la sicurezza di Twitter, creato nel 2016 per affrontare lo sfruttamento minorile, i discorsi di odio, il suicidio e altri problemi sulla piattaforma.

Nelle ultime ore la società ha anche lanciato Twitter Blue, disponibile negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Nuova Zelanda, su iOS, Android e anche in versione web. Un servizio per cui a pagamento si riceve il segno di spunta blu di verifica e da' la possibilità di pubblicare video più lunghi.

Secondo Musk, inoltre, la piattaforma prevede di aumentare il limite massimo di lunghezza del tweet da 280 caratteri a 4.000, senza dare ulteriori dettagli. (ANSA).