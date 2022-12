Twitter: da lunedì al via nuovo sistema abbonamenti premium

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Dopo diverse false partenze, Twitter prevede di lanciare lunedì una nuova offerta di abbonamento, più costosa per gli utenti di dispositivi Apple, con un sistema per l'autenticazione degli account. "Lunedì rilanciamo @TwitterBlue: abbonati sul Web per 8 dollari al mese o su iOS (il sistema operativo Apple utilizzato su iPhone, ndr) per 11 dollari al mese per ottenere l'accesso alle funzionalità riservate agli abbonati, incluso il segno di spunta blu", ha detto il gruppo in un tweet. La spunta blu verrà concessa previa verifica, precisa il gruppo. Cambierà in oro per le imprese e più avanti nella settimana in grigio per le organizzazioni governative. Gli abbonati avranno anche accesso alla funzione per correggere i tweet già pubblicati o per scaricare video di migliore qualità.

