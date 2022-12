Twitter, incentivi a inserzionisti per attirare pubblicità

(ANSA) - NEW YORK, 2 DIC - Twitter sta offrendo agli inserzionisti generosi incentivi per aumentare le loro spese sulla piattaforma. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Il social sta intensificando i suoi sforzi per attirare pubblicità dopo che molti brand hanno sospeso e ridotto le inserzioni da quando è arrivato Elon Musk per capire come la piattaforma intende muoversi sui contenuti. (ANSA).