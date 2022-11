Jim Carrey lascia Twitter con un video provocazione a Musk

Jim Carrey ha annunciato che lascerà Twitter senza nominare il nuovo proprietario Elon Musk ma pubblicando un video animato un po' folle che molti leggono come una provocazione al miliardario.

"Lascerò Twitter, ma prima ecco un cartone animato che ho realizzato con il mio amico Jimmy Hayward. È basato sul mio dipinto che ritrae un anziano e folle guardiano di un faro, in piedi nudo in mezzo ad una tempesta, che chiama gli angeli e accende la sua luce per guidarci attraverso una notte insidiosa", ha scritto il protagonista di 'The Truman Show' sopra al video che ha già avuto quasi 3 milioni di visualizzazioni.

Quindi il saluto ai suoi 18,9 milioni di follower: "Vi amo tutti così tanto!".

I’m leaving Twitter, but 1st here’s a cartoon I made with my friend Jimmy Hayward. It’s based on my painting of a crazy old Lighthouse Keeper, standing naked in a storm, summoning the angels and shining his lamp to guide us through a treacherous night. I love you all so much! ;^j pic.twitter.com/Cqmp74A87r