Facebook, nuovi strumenti per personalizzare flusso notizie

Nuovi strumenti per personalizzare il feed di Facebook e permettere agli utenti di scoprire i contenuti che interessano di più. Sono le novità annunciate dal social media che darà la possibilità di scegliere tra le opzioni "Mostra di più" o "Mostra di meno" relativamente ai contenuti postati dagli amici, dalle community seguite sulla piattaforma e ai contenuti consigliati e in futuro anche sui video brevi Reels. "Stiamo rendendo i nostri sistemi di intelligenza artificiale più intelligenti e reattivi", spiega la società in un post uffciale.

"Inoltre - aggiunge Facebook - stiamo continuando ad esplorare nuovi modi per aiutare le persone a scegliere quali contenuti di amici, familiari, gruppi, Pagine e personaggi pubblici visualizzare nel proprio feed. Questi strumenti, così come Preferiti, Metti in pausa e Riconnettiti, si trovano nella sezione Preferenze per il feed. Come per ogni modifica apportata al prodotto, utilizzeremo il feedback diretto per perfezionare continuamente il nostro approccio".