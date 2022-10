Instagram, annunci tra le bacheche per aumentare i ricavi

(ANSA) - MILANO - Per cercare di aumentare le sue entrate, Meta conferma la possibilità per aziende e investitori di inserire gli annunci anche nelle bacheche degli utenti di Instagram. Scorrendo il proprio feed si potranno dunque vedere post sponsorizzati di marchi e influencer, coerenti con i propri interessi. Un modo per ampliare la portata della pubblicità oltre agli spazi attuali dove gli adv sono già presenti, come ad esempio nelle storie. Influencer selezionati potranno allargare la pubblicazione degli annunci sui loro feed come potenziale fonte di entrate. Instagram offrirà ad alcuni creatori la possibilità di ottenere una percentuale più alta delle entrate tramite gli annunci, a seconda delle visualizzazioni. La novità è stata lanciata nel corso di un recente evento per gli inserzionisti di Meta e si concretizza anche nell'integrazione di un numero più alto di pubblicità nel menu Esplora di Instagram, che mostra i contenuti agli utenti in base alle loro preferenze. La società ha affermato di voler offrire attraverso la bacheca personale "la stessa esperienza pubblicitaria personalizzata di cui gli utenti godono nel loro feed principale". Aggiungendo poi: "prevediamo che i guadagni che i creatori possono generare dagli annunci del feed del profilo saranno supplementari e non una fonte di reddito significativa".

TikTok, rivale diretto di Instagram, mostra brevi annunci video sia nelle bacheche degli utenti che nei risultati di ricerca tramite hashtag e nella pagina For You. Gli annunci sulla piattaforma di proprietà di ByteDance appaiono però dopo aver fatto scorrere un certo numero di contenuti e non necessariamente prima della riproduzione completa di un filmato.

(ANSA).