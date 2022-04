Twitter impone paletti a Musk, nessun tweet offensivo su accordo 

Twitter impone paletti a Elon Musk, vietandogli di twittare sull'accordo di acquisizione se i cinguettii in questione sono denigratori della società o di suoi componenti. E' quanto emerge dalle comunicazioni alla Sec, secondo le quali il patron di Tesla può continuare a twittare sull'acquisizione da 44 miliardi di dollari ma può farlo solo in modo gentile.

Elon Musk può ritirarsi dall'offerta a Twitter pagando un miliardo di dollari, una cifra bassa rispetto a quelle tipicamente imposte come 'termination fee' nei leverage buyout. E' quanto emerge dalle comunicazioni alla Sec. Nel caso in cui fosse Twitter a fare un passo indietro per motivi regolamentari o per un'offerta maggiore da un altro potenziale acquirente, la società che cinguetta dovrebbe pagare al patron di Tesla un miliardo.