Avvocato di Twitter in lacrime dopo notizia Musk

L'avvocato di Twitter Vijaya Gadde in lacrime dopo l'annuncio dell'acquisto da parte di Elon Musk. A svelare il retroscena è la testata Politico.com che spiega come Gadde, a capo del team di legali al servizio dell'azienda, dopo l'ufficializzazione della notizia ha convocato una riunione da remoto con i colleghi più stretti e con la squadra al lavoro sulle policy e sulla moderazione dei contenuti. Nel corso del suo intervento, stando a quanto riporta la testata, si è emozionata ed è scoppiata in lacrime manifestando preoccupazioni per l'evoluzione della vicenda e su come l'azienda potrebbe cambiare, riconoscendo che ci sono significative incertezze su come sarà la società sotto la guida di Musk.

Gadde lavora in Twitter dal 2011 ed è la figura chiave incaricata di supervisionare le funzioni di sicurezza, legali e di ordine pubblico di Twitter. È vista internamente - spiega Politico.com - come "l'autorità morale" di Twitter e il dirigente incaricato di gestire questioni delicate come le molestie e i contenuti pericolosi. Ha guidato il social attraverso alcune delle sue battaglie più controverse, inclusa la decisione di rimuovere tutta la pubblicità politica e bandire l'ex presidente Donald Trump dalla piattaforma sulla scia dell'attacco del 6 gennaio a Capitol Hill.