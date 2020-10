Usa 2020: YouTube potrà avvisare 'risultati non definitivi'

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Un pannello informativo sui risultati delle elezioni con il messaggio che questi potrebbero non essere definitivi, link alle funzioni su come e dove votare e, a chiusura delle urne, una selezione di live streaming di partner giornalistici per seguire la notte elettorale. Sono alcune delle iniziative di YouTube in vista dell'Election day americano del 3 novembre. YouTube ricorda inoltre che in base alle sue linee guida non consente "affermazioni fuorvianti sul voto o contenuti che incoraggino interferenze nel processo democratico e neanche l'incitamento all'odio alla violenza, con la rimozione di questi contenuti", misure applicate "indipendentemente dalle opinioni politiche o da chi li esprime".

"Siamo ad una settimana dall'Election Day negli Stati Uniti.

In questa stagione elettorale molte persone sono andate su YouTube per avere notizie e informazioni tempestive - spiega in un post ufficiale Leslie MillerVP of Government Affairs & Public Policy di YouTube - I nostri team lavorano 24 ore su 24 per garantire sistemi e norme capaci di prevenire abusi e per dare accesso a informazioni autorevoli. Restiamo comunque vigili e ci impegniamo a mantenere l'importante equilibrio tra apertura e responsabilità, nel giorno delle elezioni americane e oltre".

In particolare all'inizio dell'Election Day, spiega la piattaforma, "presenteremo un nuovo pannello informativo sui risultati delle elezioni in cima ai risultati della ricerca per una vasta gamma di domande. Questo pannello indicherà che i risultati delle elezioni potrebbero non essere definitivi e rimanderà alla funzione dei risultati elettorali di Google, che consentirà agli utenti di monitorare i risultati delle elezioni in tempo reale". In vista del giorno delle elezioni, poi, si potrà trovare un link alla funzione di Google 'Come votare' e 'Dove votare'. "Come negli anni precedenti e per le primarie di quest'anno, Google collaborerà con Associated Press per fornire risultati elettorali autorevoli", spiega la società. (ANSA).