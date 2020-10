Usa 2020: Twitter pubblica messaggi anti-bufale sulle elezioni

Con le elezioni presidenziali americane alle porte, Twitter ha deciso di agire in modo proattivo contro la disinformazione. Il social ha iniziato a mostrare agli statunitensi alcuni messaggi informativi sulle urne, mettendoli in guardia sulle possibili bufale.

"Potresti imbatterti in informazioni ingannevoli sul voto via posta", si legge in uno dei messaggi pubblicati in evidenza su Twitter, in cui si spiega che stando agli esperti "votare per posta è sicuro. Tuttavia potresti imbatterti in affermazioni non confermate secondo cui il voto via posta può portare a frodi elettorali". In un altro messaggio si spiega che, proprio per via del voto postale, i risultati elettorali potranno tardare, sebbene qualcuno potrebbe sostenere anzitempo che un candidato ha vinto.

"Ricerche mostrano che anticipare la disinformazione è un modo potente per costruire la resilienza. Sono entusiasta di veder messa in pratica questa applicazione della teoria dell'inoculazione", ha commentato in un tweet Yoel Roth, a capo della Site Integrity di Twitter.