Twitter 'corregge' per la prima volta Trump

Per la prima volta Twitter ha "corretto" Donald Trump, per l'esattezza due cinguettii in cui il presidente evoca il rischio di frode elettorale dopo che il governatore della California ha introdotto la possibilita' del voto per posta a causa del coronavirus.

La società ha segnalato i due tweet con l'avviso di "verificare i fatti" e un link in cui si spiega che le dichiarazioni del tycoon sono prive di fondamento, secondo la Cnn, il Washington Post e altri media.

Trump attacca il microblog: "Sta interferendo nelle elezioni presidenziali 2020, completamente sopprimendo la liberta' di parola ed io, come presidente, non consentiro' che accada!".