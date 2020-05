Twitter, etichette contro le fake news

Twitter fa un nuovo passo nella lotta alla disinformazione sulla pandemia che accomuna i social e introduce etichette e messaggi di avviso per post che contengono "informazioni contestate o ingannevoli" sul coronavirus.

Le etichette, spiega il microblog, conterranno un link a una pagina curata dalla società oppure a "fonti affidabili", per fornire informazioni aggiuntive in materia. L'uso delle etichette, già adottato nei mesi scorsi per mettere in guardia sui video manipolati, in futuro riguarderà anche il contrasto alla disinformazione su altri argomenti, ha dichiarato Twitter.

Accanto alle etichette, in alcuni casi il social pubblicherà anche un avviso che oscura il tweet considerato ingannevole, in cui si evidenzia che il contenuto pubblicato è in conflitto con le linee guida delle autorità sanitarie. Gli utenti potranno comunque scegliere di leggere il tweet.

Avvisi ed etichette non riguardano i post che rappresentano un pericolo, ad esempio quelli che consigliano di bere candeggina, che vengono direttamente eliminati dalla piattaforma.