Le scuole di Ny cambiano idea su ChatGpt, revocano il divieto

Il dipartimento dell'Istruzione di New York City ha annunciato che annullera' il bando sulla famosa chatbot ChatGPT a pochi mesi dalla sua entrata in vigore. Lo riportano i media americani. In un articolo su Chalkbeat il direttore del dipartimento David Banks, ha delineato un piano per far interagire i programmi scolastici con le piattaforme di intelligenza artificiale spiegando che il divieto era stato imposto per timore di "potenziali abusi". Tuttavia, ha scritto, "la paura istintiva ci ha impedito di valutare il potenziale dell'intelligenza artificiale per supportare studenti e insegnanti, così come il fatto che i nostri studenti lavoreranno e vivranno in un mondo in cui la comprensione dell'IA è cruciale".