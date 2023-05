ChatGtp arriva sugli smartphone negli Usa, concorrenza a Google

ChatGPT, la piattaforma di intelligenza artificiale creata da OpenAI, è da oggi disponibile nell'app store della Apple. In versione app la chatbox piu' famosa del momento consentirà agli utenti di "ottenere informazioni precise senza passare al setaccio annunci o risultati multipli" e non conterrà pubblicità, ha affermato la società in una nota lanciando una frecciatina a Google - che sta lavorando sull'omologo Bard - e assicurando che sarà presto disponibile anche sui dispositivi che funzionano con il sistema Android. La nuova appa darà anche "consigli di cucina, viaggi e aiuterà a creare messaggi 'sentiti'".