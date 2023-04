Mercato Pc ancora in calo, Apple segna -40%

Flette ancora il mercato dei compuer. Nel primo trimestre del 2023, secondo i dati della società di analisi Idc, perde il 29% pari a 56,9 milioni di unità spedite, colpisce il calo di Apple -40%. Secondo gli analisti il mercato è tornato sotto i livelli pre-Covid a causa di una domanda debole, dall'invenduto nei magazzini e da una generalizzata crisi economica. Idc non pensa ci sia una variazione nel breve termine, poiché "l'elevato inventario persisterà fino alla metà dell'anno e potenzialmente fino al terzo trimestre". Novità potrebbe arrivare con l'inizio del nuovo anno, quando sono attesi aggiornamenti dei computer con nuovi Chromebook ed il passaggio di gran parte dei clienti a Windows 11.

A guidare la classifica dei produttori c'è Lenovo con il 22,4% di quota di mercato, 12,7 milioni di pc spediti ed un calo su base annua del 30,3%. Segue HP con 12 milioni ed una quota del 21,1%, Dell invece occupa la terza posizione con una diminuzione del 31% (9,5 milioni di PC spediti). In quarta posizione Apple in drastico calo secondo gli analisti con il -40,5%, ha spedito 4,1 milioni di unità contro i 6,9 milioni dell'anno precedente. Dopo Cupertino c'è Asus anch'essa in calo (-30,3%) con 3,9 milioni di computer spediti ed una quota di mercato pressoché stabile del 6,8%.