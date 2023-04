Apple apre secondo negozio in India a Delhi dopo Mumbai

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Apple ha annunciato a sorpresa l'apertura del suo secondo negozio diretto in India, che accoglierà i clienti di Delhi dal 20 aprile, due giorni dopo l'inaugurazione, il 18, di quello di Mumbai. Il negozio "Apple Saket" si trova all'interno di uno dei mall del lusso, a Delhi sud, ed è stato svelato nel momento in cui sono state rimosse le coperture che nascondevano i lavori in corso di una, sino a ieri misteriosa, nuova boutique. A Mumbai Apple ha scelto di evocare i taxi gialli e neri della metropoli, mentre nella capitale il design del flagstore è un omaggio alle porte storiche della città vecchia. Apple continua la sua marcia trionfale in India, dove negli ultimi anni ha registrato una crescita senza precedenti, attestandosi nella posizione dominante nel segmento dei prodotti sopra i 500 dollari, con il 60% del mercato, grazie soprattutto alle vendite dell'iPhone13. Tra gli annunci dell'azienda, il lancio del programma "Today at Apple", che nel negozio di Mumbai vedrà, dal giorno dell'inaugurazione, fino all'estate, workshop con artisti, creativi, designer. (ANSA).