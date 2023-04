Garante, OpenAI pronta a collaborare, domani incontro

E' previsto per domani sera, 5 aprile, un incontro in videoconferenza tra i rappresentanti di OpenAI e il Garante della privacy, che nei giorni scorsi ha imposto alla piattaforma proprietaria di ChatGpt di limitare temporaneamente il trattamento dei dati degli utenti italiani. "L'iniziativa, apprezzata dal Garante, fa seguito - informa una nota dell'Autorità - alla lettera con cui ieri la società ha risposto al Garante per esprimere la propria disponibilità immediata a collaborare con l'Autorità al fine di rispettare la disciplina privacy europea e giungere a una soluzione condivisa in grado di risolvere i profili critici sollevati in merito al trattamento dei dati".