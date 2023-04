Software AI che ha creato foto del Papa, stop a prove gratis

La piattaforma Midjourney, quella ha generato le foto del Papa col piumino che ha fatto il giro di Internet pochi giorni fa alimentando il dibattito sull'Intelligenza artificiale, cesserà l'accesso alle prove gratis da parte degli utenti. Il Ceo David Holz ha affermato sulla piattaforma Discord che la società sta mettendo fine alle prove gratuite a causa di "una domanda straordinaria e abusi". Ergo, si dovrà pagare almeno 10 dollari al mese per utilizzare la tecnologia.

Su Midjourney si è acceso un faro nelle ultime settimane. Il software di intelligenza artificiale dell'azienda ha creato foto 'fake' dell'arresto di Donald Trump e di Papa Francesco che indossava un piumino alla moda. Sebbene le immagini siano state rapidamente identificate come false, c'è il timore che malintenzionati possano utilizzare software come Midjourney, ma anche Dall-E e ChatGpt - bloccato in Italia dopo l'intervento del Garante Privacy - per diffondere disinformazione ma anche per creare immagini libere da copyright. Dopo la diffusione delle foto del Papa e di Trump, alla piattaforma è arrivata una "straordinaria richiesta" che ha anche rallentato il tempo per l'elaborazione dei dati e la produzione delle immagini chieste dagli utenti, da qui anche la decisione di rendere il software efficiente solo per gli abbonati.

Midjourney ha riconosciuto problemi nello stabilire politiche sui contenuti. In una chat con gli utenti di Discord, il Ceo Holz ha affermato di avere difficoltà a impostare le politiche sui contenuti poiché l'intelligenza artificiale ha consentito immagini sempre più realistiche. Midjourney spera di migliorare la moderazione dell'AI schermando così gli abusi, ha affermato il fondatore. La piattaforma ha avuto problemi anche con la creazione di immagini del segretario generale del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping..