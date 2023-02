Smartphone pieghevoli, Motorola prepara il nuovo Razr

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Dopo il lancio del pieghevole di Oppo, Find N2 Flip, anche Motorola si appresta a rinnovare il suo Razr, già lanciato in versione pieghevole sul mercato da qualche anno. Stando ad alcune indiscrezioni, corredate da foto diffuse via web dall'esperto informatore Evan Blass, il marchio controllato da Lenovo avrebbe rivisto in maniera importante il design del telefono. Invece del piccolo schermo esterno infatti, il prossimo Motorola Razr ospiterebbe un display decisamente più grande, capace di estendersi lungo tutta la superficie esterna del dispositivo e includendo anche fotocamere e sensori. In tal modo, l'utente avrebbe accesso ad un'esperienza decisamente più appagante su app e notifiche, anche senza aprire sempre il terminale. Le immagini non sono state confermate ma lo stesso Blass afferma che il lancio del nuovo Razr avverrà il 1 giugno.

Sulla base di precedenti indiscrezioni, Juno è il nome in codice dato al Razr di nuova generazione, uno dei due dispositivi pieghevoli che Motorola lancerà quest'anno. Dal punto di vista hardware, il Motorola Razr 2023 dovrebbe ospitare un processore Snapdragon 8 Gen1 Plus, un display da 6,7 pollici, una doppia fotocamera da 64 megapixel + 13 megapixel sulla parte posteriore e una, interna, da 32 megapixel. La batteria, invece, dovrebbe aggirarsi intorno ai 4000 mAh, più capiente rispetto a quella da 3500 mAh utilizzata sul Razr 2022. Non è da escludersi che Lenovo possa anticipare qualcosa sul pieghevole al Mobile World Congress di Barcellona, dal 27 febbraio al 2 marzo.

L'appuntamento con la fiera sulle novità tecnologiche che, dopo le restrizioni dello scorso anno, per gli organizzatori batterà il record di presenze, con 80.000 partecipanti e oltre 2.000 espositori. (ANSA).