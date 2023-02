Meta sospende la funzione di shopping dal vivo su Instagram

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Le strategie di ottimizzazione di prodotti e servizi portano Meta a tagliare alcune funzionalità di Instagram. L'azienda guidata da Mark Zuckerberg ha affermato che dal 16 marzo non sarà più possibile sfruttare le funzionalità di shopping dal vivo su Instagram. Ad oggi, aziende e influencer possono taggare prodotti di vario tipo nelle loro dirette, permettendo agli utenti di cliccare sopra per acquistarli su varie piattaforme. Una funzionalità che verrà eliminata, a detta di Meta, per consentire agli sviluppatori di Instagram di concentrarsi su novità di più alto valore. Una mezza verità potrebbe essere nei numeri: secondo i dati dell'agenzia di analisi Insider Intelligence, nello scorso anno solo il 5% circa delle vendite totali su e-commerce negli Stati Uniti proveniva dalle dirette dei social. Una quota bassa che potrebbe non giustificare una funzione che richiede comunque delle risorse di Instagram addette al suo funzionamento.

Discorso diverso per il mercato cinese dove, come cita Techcrunch, nel 2022 gli acquisti durante le live social di app come TikTok (conosciuto come Douyin in Cina) e WeChat hanno fatto guadagnare ai marchi quasi 400 miliardi di dollari. Il team di Instagram ha precisato che qualsiasi azienda o privato voglia continuare a vendere e promuovere prodotti sulla piattaforma potrà farlo, usando le varie opzioni relative a feed, storie, Reel, annunci. Intanto proprio un mese fa, Instagram aveva rimosso la scheda Shopping dalle icone principali dell'applicazione, sostituendola con quella dei reel, i video brevi lanciati in Italia lo scorso febbraio. (ANSA).