OpenAi lancia un piano a pagamento per ChatGpt

ChatGpt, il software di intelligenza artificiale del momento, avrà anche una versione a pagamento. Si chiama ChatGpt Plus e a 20 dollari al mese promette accesso prioritario e una miglior reattività, anche durante le ore di picco. Dopo diversi giorni di ingresso libero alla piattaforma, OpenAI che sviluppa il chatbot ha messo offline il servizio a causa di un numero troppo elevato di utilizzi. Per ora, la versione Plus è disponibile solo negli Stati Uniti, con OpenAI che prevede un accesso a invito graduale partendo dalla lista di attesa già aperta. In futuro, come spiega la stessa fondazione, l'abbonamento potrà essere esteso ad altri mercati.

Secondo una recente analisi svolta dalla società di ricerca Ubs, e pubblicata sul sito della Reuters, ChatGpt ha raggiunto i 100 milioni di utenti attivi mensili a gennaio, a soli due mesi dal lancio, così da divenire l'applicazione in più rapida crescita nella storia. L'analista di Ubs, Lloyd Walmsley, ha sottolineato che a Instagram sono serviti due anni e mezzo per raggiungere un tale pubblico.

OpenAi afferma che il piano premium contribuirà a mantenere ChatGpt gratuito affinché chiunque possa utilizzarlo. Inoltre, l'organizzazione starebbe pensando a canoni più economici di 20 dollari al mese, nonché piani per le aziende e pacchetti di dati prepagati. "Abbiamo lanciato ChatGpt come anteprima in modo da poter saperne di più sui punti di forza e di debolezza e raccogliere il feedback degli utenti" si legge in un post sul blog ufficiale. "Da allora, milioni di persone ci hanno fornito riscontri, abbiamo apportato diversi aggiornamenti e visto come le persone possono trarre valore dalla chat in molti casi d'uso professionali, tra cui la stesura e la modifica di contenuti, il brainstorming di idee, l'aiuto alla programmazione e l'apprendimento di nuovi argomenti".