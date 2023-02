Microsoft spinge funzioni Intelligenza artificiale ChatGpt

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Si vedono i primi frutti dell'investimento pluriennale e miliardario di Microsoft in ChatGpt, il popolare software di Intelligenza artificiale lanciato da OpenAi e diventato il trend tecnologico del momento.

Il colosso di Redmond sta sviluppando le prime applicazioni per il suo programma di lavoro collaborativo Teams che, come altri concorrenti, ha assunto un ruolo fondamentale per lo smart working in pandemia.

Con la nuova versione, l'app integra il motore di apprendimento Gpt-3.5, lo stesso che alimenta il chatbot ChatGpt, con l'opportunità di ottenere trascrizioni automatiche e sintetiche della discussione di una riunione così come le traduzioni dal vivo in sottotitoli per lingue diverse dalla propria. Le funzionalità fanno parte del pacchetto Premium, a pagamento. L'algoritmo alla base può generare note e appunti anche se l'utente non è presente alla riunione o si è scollegato in anticipo, inviando poi il documento via email oppure in una cartella condivisa. Il testo scritto dall'intelligenza artificiale include la trascrizione completa della videochiamata e gli interventi dei singoli relatori, evidenziati e disposti nella corretta sequenza temporale, addirittura ordinati per argomento e capitolo. La maggior parte delle funzionalità è già disponibile mentre altre saranno aggiunte in futuro. L'arrivo di Teams Premium rende a pagamento anche alcune funzioni prima gratuite. Tra queste, la traduzione in tempo reale, sotto forma di sottotitoli, delle riunioni. (ANSA).