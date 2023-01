Samsung Galaxy S23, crescono indiscrezioni in vista lancio

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Samsung terrà il 1 febbraio a San Francisco, alle 19 ore italiane, il suo primo evento "Unpacked" dell'anno. Si tratta del primo in presenza per il gruppo coreano dopo gli anni di restrizioni per la pandemia. Nel corso della presentazione, l'azienda, che per gli analisti di Canalys si è confermata al primo posto per smartphone venduti nel 2022 seppur in calo sul 2021, svelerà la nuova gamma di Galaxy S23. Le indiscrezioni diffuse nelle scorse settimane, corredate da alcuni rendering grafici dei dispositivi, potrebbero aver già fornito le novità chiave dei telefonini, soprattutto del modello più costoso, il Galaxy S23 Ultra. Questo, per ammissione della stessa Samsung, si concentrerà sulle qualità del reparto fotografico, con un sensore principale da 200 megapixel. Il resto delle caratteristiche hardware si focalizza su un processore di ultima generazione Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, adattato per l'occasione alla famiglia dei Galaxy di Samsung, 8 gb o 12 gb di memoria Ram a seconda della configurazione e autonomia maggiore. Oltre a ciò, resistenza all'acqua, Wi-Fi 6e, Android 13 con personalizzazione One Ui 5.1. Cambierebbe leggermente il design sulla parte posteriore dei tre modelli, tutti simili a quello che era già il Galaxy S22 Ultra: sensori in rialzo rispetto al resto della scossa e addio alla porzione che creava un elemento a sé per il reparto foto. Una scelta che renderebbe meno evidente la differenza tra le versioni, almeno dal punto di vista stilistico. L'unico grande discriminante tra i tre sarebbe dunque la fotocamera da 200 megapixel del Galaxy S23 Ultra, che potrebbe utilizzare anche un sensore Isocell Hp2 con prestazioni notturne migliorate sia nell'acquisizione di foto che di video. Infine i prezzi: diffusi online quelli francesi, in Italia il listino dovrebbe essere simile: 959 euro di partenza per l'S23 da 128 gb, 1.219 euro per l'S23 Plus e 1.419 per Galaxy S23 Ultra, entrambi da 256 gb. (ANSA).