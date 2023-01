Tlc: analisti, nel 2023 crescita smartphone pieghevoli +44%

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Una crescita significativa, del 44%, del segmento degli smartphone pieghevoli per il 2023. Sono le previsioni della società di analisi TrendForce, secondo cui i consumatori acquisteranno 18,5 milioni di unità rispetto alle 12,8 milioni dello scorso anno. Se nei dodici mesi appena trascorsi è stata Samsung la regina, con oltre l'82% degli smartphone pieghevoli acquistati rappresentati dalla serie Z Fold e Z Flip, le concorrenti non staranno a guardare. Xiaomi e Oppo, che ad oggi si rivolgono principalmente al mercato cinese, dovrebbero rendere disponibili i loro modelli a livello globale, aumentando la propria quota di riferimento.

Per Trendforce, l'aumento delle vendite darà modo alla catena di produzione focalizzata sui pieghevoli di investire maggiormente sul design e sulle funzionalità dei nuovi dispositivi. Al centro, l'ingegnerizzazione delle cerniere, ossia il meccanismo che permette ai cosiddetti "foldable" di aprirsi e chiudersi senza recare danno alla struttura e agli schermi interni. Gli analisti affermano che il mercato delle cerniere per gli smartphone pieghevoli raggiungerà i 500 milioni di dollari entro il 2023, in crescita del 14,6% su base annua.

In tal senso, beneficeranno del trend al rialzo sia i fornitori consolidati come KH Vatech e S-connect, entrambi partner di Samsung, che i marchi meno conosciuti, impegnati su tecnologie più complesse, tra cui Amphenol e Asia Vital Components. Anche i produttori di display si stanno specializzano nel mondo dei pieghevoli. Ad esempio, Csot - China Star Optoelectronics Technology - ha svelato una nuova tecnica che permetterà di integrare la cerniera direttamente nella parte esterna dello schermo touch, ottimizzando la produzione, senza aumentare significativamente i costi per i consumatori. (ANSA).