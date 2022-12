iPhone 15, modello Ultra il più costo di sempre per Apple

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Mancano ancora diversi mesi all'uscita dei nuovi iPhone 15 ma in rete circolano già indiscrezioni su nomi dei modelli e possibili prezzi. Come riporta il sito Howtoisolve, la versione top di gamma del prossimo smartphone, descritta in rete come iPhone 15 Ultra, potrebbe avere il cartellino più alto nella storia dei telefonini marchiati Apple. L'informatore LeaksApplePro afferma che l'iPhone 15 Ultra avrà un prezzo di partenza di 1.299 dollari, un aumento di 200 sull'iPhone 14 Pro Max venduto negli Stati Uniti. "Sarà un iPhone più costoso. Anche negli Usa" spiega LeaksApplePro. "Apple ha perso margini anno dopo anno.

L'aumento dei costi di produzione e l'inflazione, che fa diminuire il valore dei soldi che l'azienda ha in banca, hanno fatto traboccare il vaso". Il lancio della famiglia degli iPhone 15 è atteso dopo l'estate, di norma nel mese di settembre.

Riguardo alle caratteristiche tecniche, il 15 Ultra offrirebbe un taglio di memoria minimo di 256 Gb, il doppio rispetto agli attuali 128 Gb di iPhone 14 Pro Max, nuove fotocamere anteriori, la porta di ricarica Usb di tipo C, che sarà obbligatoria nel mercato europeo da dicembre 2024, e una scocca in titanio. Nelle scorse settimane si è parlato anche della scomparsa di tutti i tasti fisici sulla variante più alta, con il bilanciere del volume eliminato a favore di una gestione solo via software.

Resterebbe solo il bottone di accensione sul lato alto della scocca. (ANSA).