iOS 16, picco di adozione del sistema operativo degli iPhone

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - A 100 giorni dal lancio, poco più di tre mesi, iOS 16, l'ultimo sistema operativo di Apple per gli iPhone, è presente su quasi il 70% dei dispositivi compatibili.

Un dato rilasciato dal sito MixPanel, secondo cui la situazione è migliore rispetto a quella di iOS 15, grazie alle numerose novità introdotte dalla Mela con l'aggiornamento attuale. Per Mixpanel, iOS 16 è installato sul 68,90% degli iPhone attivi mentre ad iOS 15 spetta il 24,82%. Gli iPhone con sistemi operativi precedenti sono intorno al 7%. Lo stesso MixPanel aveva ricordato che, a 24 ore dal lancio, il 6,71% dei possessori di smartphone Apple al mondo era passato ad iOS 16.

Il tasso del predecessore si era fermato al 6,48% dopo un giorno. L'aggiornamento introduce tante funzionalità, in parte ispirate dal concorrente Android. Ad esempio, un'interfaccia personalizzabile per il blocco schermo, con informazioni quali orario, meteo e notifiche, sempre accese e la possibilità di condividere una libreria di foto iCloud con un massimo di altre cinque persone. Altra novità degna di nota è l'opportunità di modificare un messaggio di testo, iMessage, fino a 15 minuti dopo averlo inviato. L'update consente inoltre agli utenti di condividere i gruppi di schede in Safari con gli amici. Tutti possono aggiungere le proprie schede e vedere l'aggiornamento del gruppo mentre lavorano insieme. Nelle prossime ore, Apple dovrebbe rilasciare iOS 16.2, il secondo major update di iOS 16, che segnerà il lancio di Apple Music Sing, una funzione che trasforma Apple Music in un vero e proprio karaoke. (ANSA).